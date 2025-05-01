La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) investiga un posible caso de sarampión en el municipio de Arandas, el cual se considera como importado, informó el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez.
“No es un caso local, sino probablemente un caso importado. Se trata de jornaleros que vienen a trabajar temporalmente al estado de Jalisco, pero ya tenemos cerco epidemiológico, cerco vacunal alrededor de ese caso”.
El funcionario señaló que brigadas de salud se trasladaron a la zona para aplicar vacunas contra distintas enfermedades, con el fin de evitar posibles contagios en la región. (Por Marck Hernández)
Salud Jalisco investiga posible caso importado de sarampión en Arandas
