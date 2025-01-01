Al restablecer el servicio luego de los problemas que desde el pasado viernes registró el sistema, la tesorera municipal de Guadalajara, Irlanda Baumbach, le aclara a los contribuyentes que este año no subió el impuesto predial, pero sí hubo actualización de las tablas catastrales.

“El impuesto predial no tuvo incremento, el incremento fue cero por ciento, solamente hay actualización de valores de los inmuebles, que representa alrededor de un 2.5 por ciento, pero la estimación de recaudación en el tema solamente de impuestos es de 3,400 millones de pesos para todo el año”.

La funcionaria municipal, indica además que así como sucede cada año, los tapatíos que pagan el predial tendrán los descuentos correspondientes y votarán por el presupuesto participativo. (Por Gricelda Torres Zambrano)