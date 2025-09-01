La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Café Bienestar”, hecho con 100 por ciento de café mexicano, producido por manos de pequeñas y pequeños productores cafetaleros.

En la conferencia de prensa mañanera, María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, destacó que “Café Bienestar” no contiene aditivos ni edulcorantes, libre de saborizantes y colorantes artificiales, por lo que su único ingrediente es café.

Detalló que “Café Bienestar” se venderá en las Tiendas del Bienestar, y cuyo costo será de 35 pesos la presentación de 50 gramos; 65 pesos la de 90 gramos y 110 pesos de 205 gramos.