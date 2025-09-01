La Policía Vial anunció un aumento de presencia en la Glorieta de La Minerva debido a los trabajos de intervención que se realizan en el lugar.

El objetivo es agilizar la movilidad en uno de los puntos más transitados de Guadalajara.

En total, ocho oficiales estarán asignados de manera específica a la glorieta para regular el tránsito, mientras que cerca de 100 elementos del grupo Ocelotes supervisarán la circulación a lo largo de la avenida López Mateos.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía anticipar sus traslados y optar por vías alternas como las avenidas Arcos, México y La Paz, a fin de reducir tiempos de espera y evitar embotellamientos. La obra busca generar un espacio más seguro, accesible y ordenado para todos los usuarios. (Por Edgar Flores Maciel)