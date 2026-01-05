Si bien los adultos mayores representan el grupo más grande, el resto de beneficiarios de los programas sociales como mujeres y personas con discapacidad, también recibirán a partir de hoy lunes 05 de enero el pago de su pensión, indica la Secretaria Federal de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

“2,982 mil mujeres recibirán su pensión a partir del día de hoy y su pensión será bimestralmente de 3,100 pesos. Para las personas con discapacidad, 1, 613 mil personas, recibirán su pensión de 3,300 pesos bimestrales”.

La Secretaria del Bienestar estima que en el 2026 el número de derechohabientes de todos los programas sociales llegará a 20.3 millones, lo que implica una inversión de 663,719 millones de pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)