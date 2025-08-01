El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran a bordo de un buque estadounidense con rumbo a Nueva York.

En entrevista con Fox News, Trump aseguró que la captura fue una operación militar “muy bien organizada”, sin víctimas estadounidenses mortales.

Añadió que su gobierno evalúa los próximos pasos sobre la gobernanza en Venezuela y que participará activamente para “lograr la libertad” del país.

Fuentes citadas por la cadena indicaron que Maduro podría comparecer ante la justicia estadounidense este mismo lunes.