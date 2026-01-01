La tarjeta que el gobierno federal expedirá los mexicanos como parte del Servicio Universal de Salud será inútil para aliviar las necesidades de las pacientes renales en el IMSS y el ISSSTE, asegura la director a de la Asociación Civil Donación de Milagros AC, ya que ninguna institución cuenta con los equipos suficientes que necesitan los pacientes.

“Yo creo que no no ayudaría a los pacientes renales por que el tema real es que no hay máquinas, o sea no hay suficiente cantidad de máquinas, ni en el IMSS y en el ISSSTE hablando de Jalisco, no olvidemos lo que estamos atravesando en Jalisco con los pacientes renales ¿no? que cada ves son más, más, más casos entonces son insuficientes las cantidad de máquinas para la cantidad de pacientes que tienen hemodiálisis en Jalisco.”

El Servicio Universal de Salud en México permitirá a los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar recibir tratamiento en cualquier institución al intercambiar expedientes, lo que asegura la experta no sucederá en Jalisco con los enfermos en espera de un trasplante de riñón. (Por Víctor Montes Rentería)