Philip Geoffrey Targett-Adams, mejor conocido como Phil Manzanera, nació el 31 de enero de 1951.
Es un guitarrista, compositor y productor británico, reconocido principalmente por su trabajo con Roxy Music.
Su estilo distintivo, que fusiona rock, ambient y música latina, lo ha convertido en una figura clave del rock progresivo y experimental.
Manzanera se unió a Roxy Music en 1972 y contribuyó a álbumes icónicos como For Your Pleasure y Avalon.
También ha desarrollado una exitosa carrera en solitario, con discos como Diamond Head (1975), además de colaborar con artistas como David Gilmour, Brian Eno y Robert Wyatt.
Como productor, ha trabajado con bandas latinoamericanas como Héroes del Silencio y Aterciopelados, ampliando su influencia más allá del rock británico.
Su carrera sigue activa, explorando nuevas sonoridades y colaboraciones.
