La Secretaría de Transporte de Jalisco descartó que los conductores de plataformas digitales deban pagar por el registro o la obtención del código QR que permitirá ingresar al nuevo paradero de vehículos de aplicación que se construye en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Es la voz del titular de la dependencia, Diego Monraz:

“No nos dejemos llevar por dichos o chismes y demás, hay una excelente coordinación con los conductores, con las plataformas, ellos tienen información de primera mano. El acceso al patio va a ser de manera segura y muy práctica, no se preocupen por eso va funcionar muy bien. —Pero si va a costar— Claro que no es totalmente gratuito (…) obvio no”.

Monraz Villaseñor indicó que el nuevo paradero presenta un avance superior al 90 por ciento y se encuentra prácticamente listo para entrar en funcionamiento.

Además, adelantó que este martes podrían realizarse los primeros simulacros operativos en coordinación con conductores de plataformas, con el objetivo de probar el sistema de acceso y los procedimientos de operación antes de su apertura formal. (Por Edgar Flores Maciel)