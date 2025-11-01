Miércoles 3 de diciembre: Tarta Relena es un dúo musical nacido en 2016 y está conformado por Marta Torrella y Helena Ros.

La experimentación es la esencia de su identidad y la combinación de técnicas vocales es su motor creativo, en los arreglos, y los dos timbres tan diferentes que se combinan con sonidos sintéticos y samples electrónicos.