Real Madrid perdió su paso perfecto en la Champions League al caer 1-0 ante Liverpool en juego de la fecha 4 celebrado en Anfield donde los locales impusieron condiciones y se quedaron con el triunfo, gracias a la anotación de Alexis Mac Allister al minuto 61. Con la victoria Liverpool llega a 9 puntos y los “Merengues” se quedan con 9 unidades.

En otros duelos de este martes, Paris Saint-Germain cayó 2-1 frente al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes. Atlético de Madrid derrotó 3-1 al Union St.-Gilloise. El Arsenal de visitante venció 3-0 al Slavia de Praga. El Nápoles en casa empato sin goles con el Eintracht Frankfurt, mientras que la Juventus empató a un gol con el Sporting de Portugal y el Tottenham Hotspur aplastó 4 por 0 al Copenhague. (Por Manuel Trujillo Soriano)