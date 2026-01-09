Telcel advirtió que suspenderá el servicio de telefonía móvil a usuarios que no vinculen su línea con la CURP antes del 1 de julio de 2026, como parte de una disposición emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La medida aplicará tanto para clientes con plan de renta como para usuarios de prepago.

Quienes no realicen el registro perderán acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, aunque seguirán habilitadas las llamadas de emergencia.

Para completar el trámite, la empresa habilitó una plataforma digital donde los usuarios deberán ingresar su CURP, presentar una identificación oficial y realizar una validación facial.

También podrán acudir a Centros de Atención a Clientes para recibir apoyo.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo es combatir delitos como extorsión y secuestro virtual mediante la identificación de líneas telefónicas activas.