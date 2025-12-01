El programa de apoyo al transporte público para estudiantes dejó fuera a cerca de 900 mil solicitantes este año.

De acuerdo con la titular de Asistencia Social del Estado, Priscila Franco, un millón de personas aplicaron para el beneficio, pero entre las dos convocatorias solo fue posible atender 100 mil solicitudes.

“Por ejemplo, en la primer convocatoria tuvimos cerca de 75 mil solicitudes con todo, o sea, hicieron su cita y asistieron a módulos para poder realizar su trámite, de esos se seleccionaron 50 mil. En la segunda convocatoria con todos esos que se habían quedado pendientes y que tenían todo completo los consideramos para que no tuvieran que hacer todo el trámite, y que eso la verdad además de ser molesto, cuesta también trabajo y cuesta dinero para la gente, entonces eso lo consideramos y llegamos a 50 mil en la segunda convocatoria”.

Franco señaló que la meta mínima para el próximo año es duplicar el presupuesto destinado al programa, con el fin de ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de estudiantes. (Por Edgar Flores Maciel)