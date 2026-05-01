Durante una sesión del Comité de Seguridad de American Chamber Guadalajara, realizada en instalaciones de Protección Civil Jalisco, fueron reconocidos los 37 integrantes del Equipo USAR Jalisco que participaron en la misión “Santa Fe” en Sinaloa.

Los rescatistas lograron salvar a un minero atrapado y recuperar un cuerpo en condiciones extremas durante las labores de auxilio.

El acto fue encabezado por directivos de American Chamber, el cónsul de Estados Unidos y el director de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez.

Empresarios y autoridades destacaron la valentía, profesionalismo y coordinación de los elementos provenientes de Zapopan, Guadalajara, El Grullo y de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Como parte del reconocimiento, los rescatistas recibieron el pin oficial de American Chamber.

El comandante Sergio Ramírez agradeció el acercamiento del sector empresarial y subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre iniciativa privada y autoridades en materia de seguridad y prevención, particularmente ante la implementación de la nueva Norma de Seguridad Humana y Contra Incendios. (Por Edgar Flores Maciel)