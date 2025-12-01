Ante la denuncia de habitantes de Tlajomulco y Tlaquepaque, por supuestas colonias y cruces peligrosos por donde hoy circula la Línea 4 de Tren Ligero, el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Amilcar Lopez, aseguró que se trata de un recorrido seguro; de lo contrario no hubieran comenzado operaciones de esta nueva línea de transporte masivo.

“No si no no hubiéramos iniciado operación, para nosotros es un trayecto seguro. Llevamos más de una semana completa haciendo pruebas, ayer hicimos prácticamente, digamos, todo el período de operación completo. Obviamente como Línea 1, por ejemplo, que lleva operando más de 36 años, tiene ocho cruces a nivel, durante 34 años fue una operación manual, llevamos únicamente dos años trabajando con señalización, es algo muy similar, incluso, aquí son menos los cruceros. Entonces, veremos que va a haber una etapa de adaptación, pero la operación de la línea es segura”.

Amílcar López admitió que sí habrá un periodo de adaptación para los usuarios y habitantes de Tlajomulco y Tlaquepaque, pero se espera que sea sin incidentes. (Por Gustavo Cárdenas)