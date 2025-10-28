La firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea abrirá oportunidades para diversificar exportaciones y fortalecer sectores de Jalisco, afirmó el dirigente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

Señaló que los principales beneficios para la entidad estarán en la agroindustria, con productos como tequila, berries y aguacate, además de sectores como electrónica, autopartes, farmacéutica y tecnologías de la información.

Comce Occidente destacó que Europa representa un mercado de 450 millones de consumidores y un alto poder adquisitivo.