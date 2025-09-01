La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que subió a 29 el número de personas fallecidas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Asimismo, la dependencia capitalina detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

Por la tarde, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos.

A través de redes sociales, lamentó el fallecimiento de Adolfo Franco Madrigal, un paciente de 36 años de edad, que fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.