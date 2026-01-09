Usuarios reportaron problemas en la aplicación móvil y tarjetas de BBVA México, con más de mil 200 incidencias registradas en plataformas de monitoreo.

Las fallas se concentraron principalmente en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde la mayoría de las quejas corresponden al funcionamiento de la app.

Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura oficial sobre las intermitencias reportadas por los usuarios.