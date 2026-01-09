Usuarios reportaron problemas en la aplicación móvil y tarjetas de BBVA México, con más de mil 200 incidencias registradas en plataformas de monitoreo.
Las fallas se concentraron principalmente en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde la mayoría de las quejas corresponden al funcionamiento de la app.
Hasta el momento, la institución no ha emitido una postura oficial sobre las intermitencias reportadas por los usuarios.
Reportan fallas en app y tarjetas de BBVA México
Usuarios reportaron problemas en la aplicación móvil y tarjetas de BBVA México, con más de mil 200 incidencias registradas en plataformas de monitoreo.