Policías de Tlajomulco auxiliaron a una adolescente, de 17 años, que fue víctima de un secuestro virtual, luego de que su madre denunciara que recibía llamadas en las que le exigían 200 mil pesos a cambio de su liberación.

La mujer solicitó apoyo a oficiales que patrullaban la carretera a Morelia, cerca de Las Plazas Outlet.

Tras activar protocolos, los agentes localizaron a la menor ilesa en un parque del fraccionamiento Adamar, a unos dos kilómetros del punto donde se pidió ayuda.

Desde octubre de 2024 se han atendido 29 casos similares en el municipio. (Por Edgar Flores Maciel)