La Universidad de Guadalajara rechazó que las obras para la construcción de un estacionamiento en el Centro Universitario de Tonalá provoquen daños al humedal Las Rucias, luego de que el colectivo Un Salto de Vida denunciara una presunta invasión al ecosistema.

En un comunicado, la institución señaló que la intervención no afecta el flujo natural del agua ni el funcionamiento de las presas Las Rucias y El Cajón, que forman parte del sistema hídrico de la zona, y afirmó que el proyecto cuenta con revisión técnica conforme a la normatividad ambiental aplicable.

La casa de estudios explicó que los trabajos consisten en la remoción controlada de vegetación secundaria en un área ubicada fuera del cuerpo de agua.

Asimismo, descartó afectaciones al sistema hidrológico o a la flora y fauna del sitio.

De acuerdo con la universidad, especialistas supervisan las obras para establecer franjas de amortiguamiento y aplicar medidas de protección ambiental.

Añadió que el centro universitario se mantiene abierto al diálogo y al intercambio de información con la sociedad civil. (Por Marck Hernández)