Un ciudadano estadounidense privado de la libertad fue rescatado ileso durante un operativo coordinado entre la Fiscalía de Jalisco, la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en atención a una denuncia del FBI.

El rescate se logró en una zona serrana entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

Las autoridades detuvieron a un presunto implicado durante el despliegue, que incluyó aeronaves y equipos especiales.

El operativo se realizó tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a la víctima. (Por Edgar Flores Maciel)