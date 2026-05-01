Autoridades de Guadalajara retiraron nueve toneladas de basura y cacharros de una vivienda en la colonia Chapalita, tras reportes vecinales por acumulación excesiva de residuos.

El Gobierno municipal informó que personal de Justicia Cívica logró que el propietario permitiera voluntariamente el ingreso para realizar la limpieza.

Se extrajeron cartón, plástico, llantas, muebles y otros desechos acumulados dentro de la finca y la cochera.

Las autoridades señalaron que no hubo sanción económica porque la basura permanecía dentro de la propiedad.

Este es el cuarto caso de acumulación compulsiva atendido por el Ayuntamiento tapatío.