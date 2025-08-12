Un juez de control vinculó a proceso a dos hombres acusados de vandalizar y ocasionar un incendio al interior del Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y Bernardo Bravo, líder limonero de la región.

Se trata de José Alonso ‘N’, y Emilio ‘N’, quienes enfrentan cargos por los delitos de sabotaje y robo calificado, en agravio del Ayuntamiento de Apatzingán y de Servicio de Administración Tributaria de Michoacán.

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.