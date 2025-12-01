Una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Miravalle, de Guadalajara, fue desvalijada luego de que el establecimiento se encontraba momentáneamente sin servicio ni personal.

De acuerdo con el reporte policial, los responsables forzaron la chapa del local situado sobre avenida Fray Angélico, frente a la estación Esculturas del Macrobús.

Una vez dentro, sustrajeron principalmente cajetillas de cigarros, aunque aún se realiza un arqueo para determinar si también hubo robo de dinero en efectivo.

El hecho fue descubierto por elementos de la Policía de Guadalajara, quienes al pasar por la zona observaron la puerta abierta.

Al ingresar, localizaron el desorden que indicaba el hurto.

El caso quedó bajo investigación. (Por Edgar Flores Maciel)