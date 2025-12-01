El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque entregó 645 títulos de propiedad y escrituras a familias de diversas colonias, como parte del programa de regularización de predios realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Del total, 345 documentos fueron emitidos por el municipio, 200 por el RAN y 100 por el INSUS, beneficiando a habitantes de La Cofradía, Plan de Oriente, Las Liebres, La Duraznera y Ojo de Agua.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó que la certeza jurídica sobre la vivienda es una de las principales demandas ciudadanas y representa el patrimonio de años de esfuerzo.

Señaló que el programa continuará para atender a las familias que aún esperan su documentación.

Representantes del INSUS y el RAN coincidieron en que la entrega fortalece la estabilidad y el bienestar de las comunidades.