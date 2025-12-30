Ante el aumento de contaminantes atmosféricos característico de la temporada decembrina, la Secretaría de Salud Jalisco llamó a la población a tomar precauciones para proteger su salud.

La dependencia advirtió que factores como la inversión térmica, el uso de pirotecnia, fogatas, quema de residuos y mayor tráfico vehicular favorecen la acumulación de contaminantes.

El coordinador estatal de Urgencias Epidemiológicas, Gerardo Steven Tabares López, recomendó evitar actividades al aire libre, reducir la exposición, usar cubrebocas y proteger a grupos vulnerables.

Alertó que las partículas pueden agravar infecciones respiratorias y problemas cardiovasculares, especialmente en niñas y niños, adultos mayores, embarazadas y personas con padecimientos crónicos.

La SSJ pidió seguir información oficial y atender alertas oportunas ante episodios de mala calidad del aire.