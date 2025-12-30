La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela y reiteró la postura histórica de México contra cualquier intervención extranjera, en especial la militar.
En su conferencia matutina, afirmó que la política exterior mexicana se apega a la Constitución y privilegia la vía diplomática y multilateral.
Sus declaraciones se dieron tras confirmarse una operación estadounidense contra un muelle venezolano presuntamente vinculado al narcotráfico.
Sheinbaum llamó a que la Organización de las Naciones Unidas asuma un papel más protagónico para evitar una escalada de violencia y resolver conflictos a través del diálogo.
Reiteró que México seguirá defendiendo la paz, el respeto al derecho internacional y los mecanismos multilaterales.
Sheinbaum rechaza acciones de EU en Venezuela y pide mayor papel de la ONU
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela y reiteró la postura histórica de México contra cualquier intervención extranjera, en especial la militar.