La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela y reiteró la postura histórica de México contra cualquier intervención extranjera, en especial la militar.

En su conferencia matutina, afirmó que la política exterior mexicana se apega a la Constitución y privilegia la vía diplomática y multilateral.

Sus declaraciones se dieron tras confirmarse una operación estadounidense contra un muelle venezolano presuntamente vinculado al narcotráfico.

Sheinbaum llamó a que la Organización de las Naciones Unidas asuma un papel más protagónico para evitar una escalada de violencia y resolver conflictos a través del diálogo.

Reiteró que México seguirá defendiendo la paz, el respeto al derecho internacional y los mecanismos multilaterales.