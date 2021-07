Tal y como las empresas han modificado sus plantillas laborales y realizado otras acciones para hacer frente a la contingencia sanitaria sin dejar de operar, el Sistema de Administración Tributaria puede hacer ajustes para funcionar de manera eficiente y no con las carencias que actualmente presenta, aseguró el presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor Franco:

“Las empresas han adoptado protocolos para seguir operando lo más cercano a la normalidad, por ello, solicitamos: incorporación de más funcionarios garantizando ante todo su salud, ampliación de horarios y días de atención, uso eficiente de las herramientas tecnológicas y capacitación a servidores públicos”.

Villaseñor Franco recordó que con las fallas de atención que ha tenido el SAT desde el inicio de la pandemia, muchas empresas han sido multadas por no cumplir en tiempo sus obligaciones fiscales y han perdido competitividad, sobre todo en el tema de las importaciones al no poder completar sus trámites.(Por Aníbal Vivar Galván)