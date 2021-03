Vestidos y alborotados se quedaron los comerciantes del Tianguis Cultural este sábado, pues el Ayuntamiento de Guadalajara les había solicitado que no se instalaran hoy en la Plaza Juárez porque ahí serían atendidos adultos mayores vacunados contra el Covid en el Parque Agua Azul, pero resulto que no hubo nada en la Plaza Juárez, denuncia uno de sus líderes.

“A decirnos que no nos pusiéramos en la Plaza Juárez por órdenes de la Guardia Nacional que había solicitado la Plaza Juárez, y hoy nos llevamos con la sorpresa de que no hay nada, no está ocupada la Plaza Juárez”.

Por otro lado, mañana dos tramos de la Vía Recreactiva estarán suspendidos debido a igual instalación de puestos de vacunación anticovid: uno en el Parque San Jacinto y otro más en la Ex Penal de Oblatos, por lo que la Vía Recreactiva en estos tramos no estará funcionando. (Por José Luis Jiménez Castro)