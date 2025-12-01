Desde esta semana ya se encuentran disponibles los formatos para interponer amparos contra la nueva Ley de Aguas, así lo informó el senador Mario Vázquez.

“Ya se encuentra el formato de Ley de Aguas Nacionales, formato de amparo indirecto contra la Ley de Aguas Nacionales y también se encuentra el formato de amparo indirecto contra la falta de consulta a las comunidades indígenas. ¿Quiénes pueden promover este amparo? Personas físicas, comunidades, individuos. Personas físicas o personas morales en las que se incluyen comunidades, titulares de concesiones, asignaciones o derechos de agua, incluso cuando no sean concesiones o asignaciones, muy especialmente productores agrícolas, ganaderas y propietarios de tierras vinculadas a concesiones”.

El formato se podrá descargar en la página mariovazquez.mx hasta el 20 de enero de 2026, fecha límite para presentar los amparos. (Por Arturo García Caudillo)